NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5920 Pence auf "Overweight" belassen. Für Goldminenwerte sei die US-Zollflut "bullish", schrieb Analyst Dominic O'Kane am Donnerstag. Auch bei Kupferwerten böten sich selektiv Einstiegschancen. Vorsichtig ist O'Kane für europäische Stahlwerte. Für Rio Tinto sei die entscheidende Belastung bereits mit der Einführung der 25-prozentigen Abgabe auf kanadische Alu-Importe gekommen. Rio Tinto sei zudem günstig bewertet - und dies bei aussichtsreicher Kupferproduktion. Diese dürfte laut O'Kane in der Zeit von 2024 bis 2028 um etwa 30 Prozent steigen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 12:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 12:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.