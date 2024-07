HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Hugo Boss nach einer Senkung der Unternehmensziele für 2024 von 60 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern brauche eine weitere Trendwende, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe bereits mit Einschnitten bei den Jahreszielen gerechnet, doch liege der neue Ausblick für das operative Ergebnis unter seiner Erwartung. Das liege vor allem an hohen Kosten. Nach dem Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung bleibt es aber beim "Buy"-Votum./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 08:19 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 08:19 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.