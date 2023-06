NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach Monatsdaten des amerikanischen Halbleiter- und Elektronikindustrieverbands Sia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die April-Daten belegten eine deutlicher als saisontypisch ausgefallene Beschleunigung des Geschäftsrückgangs aus dem Vormonat, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Intel seien die bestehenden Probleme zuletzt deutlich zutage getreten. Die kurzfristigen Fundamentaldaten könnten indes die Talsohle erreicht haben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2023 / 21:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.