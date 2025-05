ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Pharmageschäft habe sich gut entwickelt, müsse aber den Patentablauf für Xarelto sowie die Markteinführung neuer Medikamente verkraften, schrieb Jo Walton am Dienstag in einer ersten Reaktion. Im Agrarchemiebereich kämpfe Bayer zudem weiterhin mit der ausgesetzten Zulassung für Dicamba-basierte Unkrautvernichter in den USA, der chinesischen Konkurrenz für den Unkrautvernichter Glyphosat und einem generell stagnierenden Markt. Dies alles spiegele die Bewertung aber bereits wider, die von den anhaltenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA überschattet werde./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.