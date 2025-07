HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke vor Zahlen von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte ein starkes Umsatzwachstum aufweisen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil am Donnerstag in seinem Ausblick. Das liege an der vollständigen Konsolidierung von HYVA. Die operative Marge dürfte allerdings auf vergleichbarer Basis unter dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahres gelegen haben./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



