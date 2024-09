HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen schrieb in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar von einem ermutigenden Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeugzulieferers. Die Aussagen von Joachim Dürr untermauerten ihre Annahme, dass Übernahmen eine wichtigere Säule der Strategie sein werden. Sollten diese kommen, schätzt sie, dass sie ihr Kursziel um etwa 6 Euro steigern könnte./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.