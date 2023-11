HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tim Wunderlich in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf Quartalsbericht und Telefonkonferenz. Nach zweimaliger Erhöhung der Gewinnprognose und hervorragender Auftragslage kehre das Interesse zurück, so der Experte mit Blick auf die hohe Teilnehmerzahl./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.