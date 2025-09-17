Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der österreichischen Kontron (ehemals S&T) leicht von 30,0 auf 30,9 Euro angehoben. Die "Buy"-Bewertung für die Anteilsscheine des IT-Unternehmens wurde vom zuständigen Experten Daniel Lion bestätigt.

Integration und Rationalisierung nach der Katek-Akquise verlaufen gut, während der Auftragseingang und insbesondere die Auftragspipeline weiterhin in hohem Tempo wachsen, hieß es in der aktuellen Studie. Außerdem halten die Experten der Erste Group den Ausverkauf nach dem 2. Quartal 2025 aufgrund eines langsameren Abrufs von smarten Wallboxen für übertrieben, da dieses Geschäftspotenzial gerade erst beginne, sich zu entfalten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten nun 2,49 Euro für 2025, sowie 2,41 beziehungsweise 2,84 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,97 Euro für 2025 und 2026 bzw. auf 1,14 Euro für 2027.

Am Mittwochvormittag wurden die Kontron-Aktien an der Frankfurter Börse mit minus 0,4 Prozent bei 24,78 Euro gehandelt.

