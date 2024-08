Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing nach den jüngsten Ergebnissen zum zweiten Quartal von 35 auf 34 Euro gesenkt. Die Bewertung "Hold" wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray allerdings beibehalten. Zum Vergleich: Am Donnerstag zu Mittag wurde die Lenzing-Aktie an der Wiener Börse bei 30,60 Euro mit minus 3,62 Prozent gehandelt.

Des Erachtens der Analysten nach teste Lenzing die Grenzen des Möglichen aus, vor allem was die Reduzierung der Investitionen betrifft. Ihre Schätzungen zum bereinigten operativen Ertrag (EBITDA) haben sie relativ unverändert gelassen. Die Kürzungen der Aktienrendite-Schätzungen spiegle in erster Linie höhere Abschreibungskosten und die Steuerbelastungen in 2024 im Zusammenhang mit der Umrechnung von Steuerposten von brasilianischen Real in Euro in Brasilien wider.

Für 2024 wird ein Verlust je Aktie von 2,59 Euro erwartet. Im Folgejahr soll es ebenfalls einen negativen Ertrag von 0,54 Euro pro Aktie geben und 2026 soll dieser allerdings auf 1,33 Euro im Plus anschwellen. Dividendenausschüttungen soll es den Berenberg-Analysten zufolge für diese drei Geschäftsjahre nicht geben.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sko/spa

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0077 2024-08-08/12:07