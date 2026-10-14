ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) anlässlich bestätigter Gespräche über eine Übernahme des US-Kreditdatenanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die zunächst deutlich negative Reaktion der LSE-Aktie auf die Nachricht reflektiere die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Umfangs der Transaktion und der Opportunitätskosten im Vergleich zu möglichen Aktienrückkäufen, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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