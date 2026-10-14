London Stock Exchange Aktie
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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) anlässlich bestätigter Gespräche über eine Übernahme des US-Kreditdatenanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die zunächst deutlich negative Reaktion der LSE-Aktie auf die Nachricht reflektiere die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Umfangs der Transaktion und der Opportunitätskosten im Vergleich zu möglichen Aktienrückkäufen, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
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Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
117,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
86,84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Werner
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KGV*:
-
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