London Stock Exchange Aktie
|112,80EUR
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|0,94%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13420 auf 13770 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen getoppt, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag nach dem Bericht und der Prognoseerhöhung. Seine Ergebnisschätzungen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
137,70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94,52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|112,80
|0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.