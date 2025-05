NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal von 14000 auf 13400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Börsenbetreiber habe einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der jüngsten Dollar-Schwäche habe er jedoch seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 12:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 12:01 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.