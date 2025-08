Freitagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer

So performte der STOXX 50 am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,90 Prozent leichter bei 4 383,33 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,313 Prozent auf 4 454,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 468,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 368,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 454,35 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 3,29 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 452,92 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 01.05.2025, bei 4 397,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.08.2024, wies der STOXX 50 4 437,14 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 2,79 Prozent auf 45,31 GBP), BAT (+ 2,25 Prozent auf 41,31 GBP), National Grid (+ 1,84 Prozent auf 10,80 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,58 Prozent auf 93,14 GBP) und Rio Tinto (-0,26 Prozent auf 44,92 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Intesa Sanpaolo (-5,76 Prozent auf 5,01 EUR), Siemens (-5,31 Prozent auf 212,95 EUR), Airbus SE (-3,92 Prozent auf 169,16 EUR), Allianz (-3,77 Prozent auf 334,10 EUR) und UniCredit (-3,43 Prozent auf 62,30 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 19 583 461 Aktien gehandelt. Mit 292,082 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

