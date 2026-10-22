London Stock Exchange Aktie
|113,05EUR
|8,45EUR
|8,08%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben, lobte Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem hätten die Briten die Berichte über den Kauf des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar bestätigt./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
136,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
93,38 £
|
Abst. Kursziel*:
45,64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
94,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,58%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|113,05
|8,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:55
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|12:48
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research