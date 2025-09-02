Nestlé Aktie

78,14EUR -2,12EUR -2,64%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

02.09.2025 07:26:28

Nestlé Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs Laurent Freixe habe ihn schockiert, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Der Nachfolger Philpp Navratil sei gemessen an traditionellen Standards der Schweizer recht jung. Einen Strategiewechsel befürchtet der Experte nicht, aber zunächst etwas Unsicherheit. Insgesamt seien es in der Konsumgüterbranche überhaupt unruhige Zeiten mit ungewöhnlich vielen Personalwechseln./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
75,49 CHF 		Abst. Kursziel*:
5,97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
73,36 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9,05%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

