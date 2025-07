HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Trotz eines Umsatzrückgangs dürfte der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist die Profitabilität (bereinigte Ebit-Marge) im Vergleich zum Vorquartal deutlich gesteigert haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Neben den Resultaten sollten vor allem Neuigkeiten zum Transformationsprogramm des Unternehmens nach der Abspaltung der zum Verkauf stehenden Wassersparte von Interesse sein./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





