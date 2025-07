ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die kurzfristigen fundamentalen Aussichten des Elektroautobauers blieben herausfordernd, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden, eingehenderen Betrachtung des Zwischenberichts. Die auslaufenden Elektroauto-Subventionen in den USA dürften die Nachfrage belasten, und in Europa und China halte der Wettbewerb an. Spak senkte seine Ergebnisprognose (EPS) für 2026 deutlich. Derweil stecke die Vision von Tesla als dem führenden Anbieter von Robotaxis und humanoiden Robotern noch in den Kinderschuhen./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 08:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





