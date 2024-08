FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma nach Zahlen von 22 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem Verbindungstechnik-Hersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein "solides zweites Quartal in einem schwierigen Umfeld". Angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds reduzierte er aber etwas seine Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn (Ebit). Mittelfristig sieht er eine " Margenerholungs-Story" als intakt an, da die Effizienzmaßnahmen weiter vorankämen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 16:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 17:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.