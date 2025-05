ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Den hohen Margen im Geschäft mit Laborverbrauchsmaterialien stehe sein fehlendes Vertrauen gegenüber, dass der Labordienstleister und Diagnostikspezialist ähnliche Wachstumsraten erzielen könne wie die Konkurrenz, begründete Analyst Dan Leonard seine beibehaltene Bewertung in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hob mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen aber seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) ein wenig an./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.