RENK Aktie

37,04EUR -0,27EUR -0,71%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 11:48:15

RENK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Renk habe seinen Jahresausblick an den Verkaufs des Gleitlagergeschäfts an den österreichischen Konzern Miba angepasst, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dieses werde künftig unter den nicht fortzuführenden Aktivitäten aufgelistet. Ihre eigenen bereinigten Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) sieht Lemarie über den entsprechenden Unternehmenszielen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,89 € 		Abst. Kursziel*:
62,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,01%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
11:48 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RENK 37,02 -0,76% RENK

Aktuelle Aktienanalysen

11:48 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
11:39 JENOPTIK Neutral UBS AG
10:41 Hermès Outperform Bernstein Research
10:34 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
10:31 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:31 Tesla Neutral UBS AG
10:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:24 EssilorLuxottica Buy Deutsche Bank AG
10:18 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:18 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
09:59 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:29 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
08:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen