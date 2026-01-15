RENK Aktie

60,49EUR -1,04EUR -1,69%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

15.01.2026 11:39:36

RENK Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Neutral
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
59,51 € 		Abst. Kursziel*:
17,63%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
60,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

