RENK Aktie
|60,49EUR
|-1,04EUR
|-1,69%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungsambitionen nennenswert verringert, hält Burgess für äußerst gering./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Neutral
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,51 €
|
Abst. Kursziel*:
17,63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
60,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
