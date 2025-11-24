RENK Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory des Getriebeherstellers stehe noch ganz am Anfang, schrieb Christian Cohrs am Montag im Nachgang des Kapitalmarktags der Vorwoche. Die Beschleunigung werde 2028 erfolgen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RENK
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
