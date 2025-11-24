RENK Aktie

48,99EUR -1,25EUR -2,49%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

24.11.2025 11:41:49

RENK Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Renk von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory des Getriebeherstellers stehe noch ganz am Anfang, schrieb Christian Cohrs am Montag im Nachgang des Kapitalmarktags der Vorwoche. Die Beschleunigung werde 2028 erfolgen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Hold
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48,94 € 		Abst. Kursziel*:
16,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,35%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten

Analysen zu RENKmehr Analysen

21.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

RENK 49,15 -2,18% RENK

