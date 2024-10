NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 132 Franken auf "Buy" belassen. Die vereinfachte Konzernstruktur werde wohl positiv aufgenommen, schrieb Analystin Louise Singlehurst am Montag anlässlich des Verkaufs von YNAP an Mytheresa. YNAP seien bereits entkonsolidiert und der Deal sei allgemein erwartet worden./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 07:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



