ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche mit einem Kursziel von 314 Franken auf "Buy" belassen. Die am 24. Juli anstehenden Zahlen des Pharmakonzerns dürften zeigen, dass die Anleger das Ausmaß negativer Wechselkursentwicklungen nicht auf dem Schirm hätten, schrieb Matthew Weston in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies dürfte sich auch auf die Schätzungen für 2026 auswirken. Weston sieht seine Prognosen sowohl für die erste Hälfte als auch für das Gesamtjahr 2025 und auch für 2026 unter den Konsensannahmen. Das Augenheilmittel Vabysmo sei aber ein wichtiger mittelfristiger Wachstumstreiber, für welches Finanzvorstand Alan Hippe nach dem enttäuschenden Jahresstart einen starken Auftakt ins zweite Quartal berichtet habe./rob/gl/ag



