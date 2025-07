FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Roche von 318 auf 313 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Auch im ersten Halbjahr konnte Roche von den Wachstumsträgern der Pharmasparte profitieren und damit die Effekte von Biogenerika für die Krebsantikörper sowie der Gesundheitsreformen in China

mehr als neutralisieren", schrieb Analyst Elmar Kraus am Freitag. "Schweizerisch zurückhaltend wird der Ausblick beibehalten."/rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.