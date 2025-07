NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 246 auf 242 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2025 erhöhe er seine Prognosen, um die starke Kostenkontrolle sowie die geringeren Wechselkurseinflüsse widerzuspiegeln, schreibt Analyst James Quigley. Während einige Anleger davon ausgingen, dass das Risiko/Ertrags-Verhältnis für die wichtigsten Studienergebnisse im zweiten Halbjahr 2025 eher positiv sein werde, rechne er weiterhin damit, dass die Ergebnisse enttäuschend ausfallen könnten./AWP/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 17:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



