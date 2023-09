LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach dem jährlichen Pharmatag auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Die Schweizer hätten einen umfassenden Überblick über ihr Pharma-Portfolio geliefert, von den auf dem Markt befindlichen Produkten bis hin zur Pipeline, schrieb Analystin Emily Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe der Vorstandsvorsitzende die Überprüfung der Strategie in puncto Forschung und Entwicklung zur Steigerung der Effektivität und Effizienz hervorgehoben. Diese Überprüfung jedoch werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 04:10 / GMT





