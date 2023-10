LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 270 auf 260 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe mit seinen Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst wenn die Rückgänge der Corona-bezogenen Umsätze und die Erosion im Bereich Biosimilare allmählich in den Hintergrund träten, sei wohl eine größere Veränderung in der Investment-Story nötig, bevor die Bewertung wieder anziehe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 04:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 04:49 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.