LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 260 auf 250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Konzern befinde sich in einer Übergangsphase, in der das noch junge Pharma-Portfolio reife, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bereich Diagnostics entwickle sich gut. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 leicht nach unten./edh/zb



