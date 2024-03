NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 286 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel spiegele die jüngsten Kapitalmaßnahmen von Sartorius und Sartorius Stedim Biotech wider, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine niedrigere Verschuldung komme den Ergebnissen je Aktie zugute. Er setzte zudem einen Wachstumsbeitrag von einem Prozent aus Fusionen und Akquisitionen für Sartorius Stedim Biotech an./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 13:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.