FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Deutsche Telekom von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom habe über ein solides erstes Quartal berichtet und den Jahresausblick leicht angehoben, schrieb Karsten Oblinger am Donnerstag. Er nahm eine Anpassung der Euro/Dollar-Relation vor, die zu sinkenden Gewinnen und einem neuen fairen Wert führe./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





