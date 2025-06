ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 244 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Weston passte seine Schätzungen am Freitag an die jüngsten Währungsentwicklungen an. An seinen Wachstumsprognosen für die Sartorius-Tochter ändert sich grundsätzlich nichts./rob/ag/edh



