HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius in einer ersten Reaktion auf eine massive Gewinnwarnung vorerst auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst noch 330 Euro belassen. Die Prognosesenkung überrasche nicht wirklich, doch hätten einige Investoren infolge des jüngsten Kapitalmarkttages des Pharmazulieferers wohl gehofft, sie lasse sich vermeiden, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar habe das Unternehmen die mittelfristigen Ziele bestätigt, sie überzeugten aber nicht mehr. Vielmehr könnten sie im Zuge der Vorlage der Zahlen für 2024 in einigen Monaten sinken./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.