SpaceX Aktie
|145,48EUR
|14,60EUR
|11,16%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SpaceX von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. SpaceX werde den hohen Erwartungen weiterhin gerecht, schrieb John C. Hodulik am Mittwoch nach den Zahlen des KI- und Raumfahrtkonzerns. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 162,48
|
Abst. Kursziel*:
41,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 163,35
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,80%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|9,81%
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