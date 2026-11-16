SpaceX Aktie

125,72EUR -0,26EUR -0,21%
SpaceX ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 14:24:40

SpaceX Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SpaceX beim fairen Aktienwert von 125 US-Dollar auf "Verkaufen" belassen. "SpaceX ist beim Starship dem Ziel eines vollständig wiederverwendbaren Raketensystems einen bedeutenden Schritt nähergekommen", schrieb Markus Leistner am Montag nach dem erfolgreichen Flug Nummer 15. Aber gleichzeitig nehme der Kapitalbedarf im KI-Bereich "gigantische Ausmaße" an. Aus diesem Grund und wegen der hohen Bewertung rät der Experte weiter zum Verkauf./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
$ 139,11 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 138,65 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
14:24 SpaceX Verkaufen DZ BANK
12:47 SpaceX Buy UBS AG
12:40 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 125,72 -0,21% SpaceX

Aktuelle Aktienanalysen

14:24 SpaceX Verkaufen DZ BANK
12:47 SpaceX Buy UBS AG
12:46 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:46 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:44 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:40 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
12:19 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11:52 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
11:50 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:49 Brenntag Neutral UBS AG
11:47 pbb Buy Warburg Research
11:46 Bechtle Buy Warburg Research
11:44 CANCOM Hold Warburg Research
11:44 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:43 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:24 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
11:22 OHB Buy Deutsche Bank AG
11:20 NVIDIA Buy UBS AG
09:57 BBVA Hold Deutsche Bank AG
09:56 Santander Buy Deutsche Bank AG
09:55 Sixt Buy Deutsche Bank AG
09:54 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:52 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:51 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09:50 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:45 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:41 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:40 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
09:40 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:39 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:38 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:55 Richemont Outperform Bernstein Research
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen