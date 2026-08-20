SpaceX Aktie
|118,16EUR
|-1,04EUR
|-0,87%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Bewertung von SpaceX beim fairen Wert von 100 US-Dollar mit "Verkaufen" aufgenommen. Markus Leistner schrieb am Donnerstag von "Absturzgefahr im Bewertungs-Orbit". Der Weltraum- und KI-Konzern zähle zu den spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre. Die Umsetzung der Zukunftsthemen erfordere aber einen enormen Kapitalbedarf. Das von Konzernchef Elon Musk prognostizierte Marktpotenzial sei mit mehr als 28 Billionen US-Dollar unglaublich hoch. Er erachtet diese Zahl als viel zu optimistisch./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 139,65
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 139,65
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
19.08.26
|ROUNDUP/Nasa: Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils (dpa-AFX)
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19.08.26
|Nasa: Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils (dpa-AFX)
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18.08.26
|SpaceX-Aktie auf dünnem Eis? Ein Segment finanziert die Zukunftswetten von Musk (finanzen.at)
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18.08.26
|Morgan Stanley bestätigt Kursziel für die SpaceX-Aktie: KI-Sparte unterbewertet? (finanzen.at)
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18.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
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17.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|118,70
|-0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK