SpaceX Aktie
|142,36EUR
|11,48EUR
|8,77%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Der Raumfahrtkonzern habe unerwartet starke Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, ies schrieb Douglas S. Harned in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem lobte er den besser als zuvor implizierten Ausblick./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 02:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 248,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 147,79
|
Abst. Kursziel*:
67,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 147,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,81%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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