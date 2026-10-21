SpaceX Aktie
|140,72EUR
|9,84EUR
|7,52%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
21.10.2026 17:22:04
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch zu den Zahlen für das dritte Quartal. Einmal mehr habe SpaceX eine positive Quartalsentwicklung hingelegt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 163,53
|
Abst. Kursziel*:
37,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 158,40
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,05%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SpaceX
|
20:04
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
18:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt SpaceX-Ziel von 240 auf 500 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
15:11
|ROUNDUP: EU verlangt von SpaceX volle Starlink-Dienste für Ukraine (dpa-AFX)
|
13:38
|EU verlangt von SpaceX volle Starlink-Dienste für Ukraine (dpa-AFX)
|
12:12
|Eutelsat-Aktie verliert Vertrauen: Wie der Rivalitätsdruck durch SpaceX zunimmt (finanzen.at)
|
20.10.26
|Musks SpaceX mit Milliarden-Quartalsgewinn (dpa-AFX)
Analysen zu SpaceX
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|142,38
|8,79%
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|18:35
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:13
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:13
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|17:22
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:22
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16:57
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16:56
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16:45
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:45
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|16:44
|Netflix Buy
|UBS AG
|16:43
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG