SpaceX Aktie
|141,76EUR
|10,88EUR
|8,31%
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SpaceX von 254 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse des Weltraum- und KI-Konzerns hätten die Markterwartungen in beinahe jeglicher Hinsicht getoppt, schrieb Anthony Valentini am Mittwoch. Er sieht noch enormes Potenzial, sollten die Zuwächse der Rechenzentrumskapazitäten wie geplant verlaufen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 147,79
|
Abst. Kursziel*:
102,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 147,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
102,99%
|
Analyst Name::
Anthony Valentini
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|142,68
|9,02%
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|13:41
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|13:40
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|Warburg Research
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|RBC Capital Markets
|13:37
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|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
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|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
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|13:09
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|Eni Overweight
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|13:03
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|12:59
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|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
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|Bernstein Research
|12:54
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|DZ BANK
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|BP Overweight
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|DZ BANK
|11:29
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|Jefferies & Company Inc.
|10:31
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|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
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|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
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|10:20
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|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
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|Goldman Sachs Group Inc.