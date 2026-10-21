SpaceX Aktie

145,48EUR 14,60EUR 11,16%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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21.10.2026 16:56:23

SpaceX Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Overweight
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 162,48 		Abst. Kursziel*:
207,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 163,36 		Abst. Kursziel aktuell:
206,07%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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SpaceX 145,24 10,97% SpaceX

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14:24 Scout24 Outperform Bernstein Research
14:23 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
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14:18 ABB Market-Perform Bernstein Research
14:17 Michelin Outperform Bernstein Research
14:15 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
13:45 Netflix Outperform Bernstein Research
13:44 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13:42 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:39 Porsche Automobil Hold Warburg Research
13:37 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:37 SpaceX Overweight Barclays Capital
13:35 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
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13:30 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
13:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:29 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
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13:21 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
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