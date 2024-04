LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Auseinanderentwicklung in der europäischen Chipbranche voran, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Große Investitionen und deren Start in den nächsten zwölf Monaten könnten anstehen. Mit Blick auf STMicro schrieb er: Wie für Infineon stelle sich auch für diesen Chiphersteller die Frage, ob er seinen Ausblick für die Autosparte kappt. Und wie für den deutschen Konzern rechnet er nicht damit, dass dies vor 2025 der Fall sein werde, auch wenn der Autoendmarkt wegen des langsameren Wachstums bei E-Autos abbremsen dürfte./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT



