NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Neutral" belassen. Die Börsennotiz von Siemens Energy India Limited werde kurz- und mittelfristig Einfluss auf Siemens Energy haben, schrieb Akash Gupta am Freitag. Die Bayern hätten immerhin Anteile an Siemens India und auch Siemens Energy India Limited. Im dritten Quartal dürfte man einen nicht-cashwirksamen Buchgewinn von etwa einer halben Milliarde Euro verbuchen. Siemens Energy sei zudem verpflichtet, die Mehrheit an Siemens Energy India Limited zu übernehmen. Anders als früher seien die dafür notwendigen Mittel allerdings kein größerer Anlass zur Sorge mehr./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2025 / 10:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2025 / 10:39 / BST



