ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel äußerte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung zu einer Telefonkonferenz mit dem Chefstrategen der Zhongsheng Group, einem der größten Luxusautohändler Chinas. Die Nachfrage bleibe mau und die Signale deuteten auf einen noch größeren Aderlass hin. Das Problem sei aber grundsätzlicher Natur und resultiere nicht aus einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hersteller. Hummel sieht die China-Schwäche als Gefahr für die Jahresziele - besonders bei Porsche, gefolgt von BMW und Mercedes. Zu einem gewissen Grad sei eine Senkung aber bereits in den Konsensschätzungen vorweggenommen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 15:48 / GMT





