NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Halbleitersektor steuere auf einen starken Aufwärtszyklus zu, gestützt von der zunehmenden Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI), schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern dürfte 2024 ein weiteres starkes Jahr für Chipwerte werden, wobei die von ihm mit "Buy" bewerteten Aktien ein Aufwärtspotenzial 30 bis 130 Prozent bergen würden. Unter seinen Kaufempfehlungen bevorzugt der Experte ASM, ASML, VAT und Aixtron./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 15:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 19:00 / ET



