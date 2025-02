NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Unternehmen aus der europäischen Halbleiterbranche auf Aussagen des Autozulieferers Aptiv. Wegen möglicher Engpässe gegen Ende 2025 oder Anfang 2026 erwäge er strategisch Chip-Bestände aufzubauen. Menon rechnet daher damit, dass die Motivation von Autoherstellern und -zuliefern gering sein dürfte, ihre Chipbestände zu verringern. Ihm zufolge ist das Tal im Autochip-Zyklus bald erreicht und eine Erholung ab der zweiten Jahreshälfte 2025 wahrscheinlich./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 13:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 13:42 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.