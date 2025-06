NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Vorschläge zur Laufzeit und zum durchschnittlichen Kapitalkostensatz lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch anlässlich des Festlegungsentwurfs zum zu­künf­ti­gen Re­gu­lie­rungs­rah­men der Bundesnetzagentur. Die Kostensignale seien derweil durchwachsen./rob/ag/tih



