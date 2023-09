NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Stacy Rasgon verweist in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf monatliche Absatzdaten des Halbleiter-Branchendienstes WSTS. Der Branchenabsatz sei im Juli stärker gefallen als saisonal typisch, erklärte der Analyst. Negativ hervorgestochen hätten dabei Produkte für Konsumentenelektronik, für drahtgebundene Kommunikation sowie für die Autobranche. Besser als saisonal üblich sei es indes gelaufen im Bereich Computer & Peripheriegeräte./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2023 / 02:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 02:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.