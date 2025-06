NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" belassen. Die Hersteller analoger Halbleiter gingen mit Aufwärtspotenzial in die Saison der Quartalsbilanzen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei auslaufenden Absicherungen von STMicro gegen negative Wechselkurseffekte seien Belastungen für das operative Ergebnis (Ebitda) zu erwarten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 04:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 04:59 / BST



