NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen samt Unternehmensausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. 2024 werde für den Halbleiterhersteller zu einem Übergangsjahr, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der für das erste Quartal in Aussicht gestellte Umsatzrückgang berücksichtige die anhaltende Gefahr einer Schwäche der Industrie insgesamt. Die Automobilindustrie aber wachse weiter, und der Konsum erhole sich. Unter dem Strich gefallen der Expertin die Wachstumsaussichten für 2025 und darüber hinaus./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.