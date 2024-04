NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer vor Quartalszahlen von 76 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas stärkerer Gegenwind für die Margen stehe einem sehr robusten Außenwerbegeschäft entgegen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ströer sei weiter unter seinen "Top Picks"./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.